Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рейнджерс — Рома, результат матча 6 ноября 2025, счет 0:2, 4-й тур Лиги Европы 2025/2026

«Рейнджерс» потерпел четвёртое поражение подряд в ЛЕ после проигрыша «Роме» дома
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Айброкс» (Глазго). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу римского клуба.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Соуле – 13'     0:2 Пеллегрини – 36'    

На 13-й минуте счёт в игре открыл полузащитник итальянского клуба Матиас Соуле. На 36-й минуте полузащитник «волков» Лоренцо Пеллегрини укрепил их преимущество.

Это поражение стало четвёртым подряд для «Рейнджерс» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

В минувшем туре команда из Глазго програла «Бранну» — 0:3. Римский клуб уступил «Виктории» со счётом 1:2. В следующем туре «Рейнджерс» проведёт матч с «Брагой» (27 ноября), а «Рома» встретится с «Мидтьюлланном» (27 ноября).

Календарь Лиги Европы сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги Европы сезона-2025/2026
Материалы по теме
Видео
Златан Ибрагимович встретился с чемпионом UFC на футбольном матче «Милан» — «Рома»

Самые большие стадионы мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android