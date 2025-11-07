Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Рейнджерс» потерпел четвёртое поражение подряд в ЛЕ после проигрыша «Роме» дома

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались шотландский «Рейнджерс» и итальянская «Рома». Игра проходила на стадионе «Айброкс» (Глазго). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу римского клуба.

На 13-й минуте счёт в игре открыл полузащитник итальянского клуба Матиас Соуле. На 36-й минуте полузащитник «волков» Лоренцо Пеллегрини укрепил их преимущество.

Это поражение стало четвёртым подряд для «Рейнджерс» в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

В минувшем туре команда из Глазго програла «Бранну» — 0:3. Римский клуб уступил «Виктории» со счётом 1:2. В следующем туре «Рейнджерс» проведёт матч с «Брагой» (27 ноября), а «Рома» встретится с «Мидтьюлланном» (27 ноября).

