«Бетис» победил «Лион» в 4-м туре Лиги Европы, Антони забил один из голов

Завершился матч 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА, в котором встречались испанский «Бетис» и французский «Лион». Команды играли на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания). Победу со счётом 2:0 праздновали хозяева поля.

На 30-й минуте вингер «Бетиса» Эз Абде открыл счёт в матче. На 35-й минуте ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» бразилец Антони удвоил преимущество испанской команды.

Победа позволила «Бетису» довести число набранных очков во втором по значимости еврокубковом турнире до восьми. «Лион» впервые потерял очки в розыгрыше ЛЕ-2025/2026 и остался с девятью очками после четырёх встреч.