Киевское «Динамо» со счётом 6:0 разгромило «Зриньски» в Лиге конференций

Завершился матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались украинское «Динамо» и «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Команды играли на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Разгромную победу со счётом 6:0 праздновали киевляне.

На 21-й минуте украинский защитник Денис Попов открыл счёт в матче. На 56-й минуте форвард из Панамы Эдуардо Герреро удвоил преимущество хозяев поля. На 59-й минуте нападающий Владислав Кабаев довёл счёт до крупного. На 67-й минуте полузащитник Виталий Буяльский забил четвёртый мяч бело-голубых. На 78-й минуте отличился форвард Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте забил румынский нападающий Владислав Блэнуцэ.

Киевское «Динамо» заработало первые три очка в текущем розыгрыше турнира. «Зриньски» остался с тремя очками в трёх стартовых турах.