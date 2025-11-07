Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наджма — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Умяров отгонял Маркиньоса от Батракова, Пруцев хватался за голову. Фото победы «Спартака»

Умяров отгонял Маркиньоса от Батракова, Пруцев хватался за голову. Фото победы «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

6 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» прошёл первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Локомотив». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На четвёртой минуте нападающий Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд. После перерыва он оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 56-й минуте Маркиньос забил третий гол красно-белых. На 67-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отыграл один мяч. На 80-й минуте вратарь «Спартака» Илья Помазун поймал мяч после удара Батракова с пенальти.

Ответный матч между клубами состоится 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android