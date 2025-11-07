Умяров отгонял Маркиньоса от Батракова, Пруцев хватался за голову. Фото победы «Спартака»

6 ноября в Москве на стадионе «Лукойл Арена» прошёл первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором «Спартак» принимал «Локомотив». В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Победу со счётом 3:1 праздновали красно-белые.

Лучшие кадры матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На четвёртой минуте нападающий Ливай Гарсия вывел «Спартак» вперёд. После перерыва он оформил дубль и удвоил преимущество своей команды. На 56-й минуте Маркиньос забил третий гол красно-белых. На 67-й минуте полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков отыграл один мяч. На 80-й минуте вратарь «Спартака» Илья Помазун поймал мяч после удара Батракова с пенальти.

Ответный матч между клубами состоится 26 ноября. Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена» в Москве.