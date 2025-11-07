«Как в конькобежном спорте». Олег Корнаухов оценил третий гол «Спартака» «Локомотиву»

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал гол полузащитника «Спартака» Маркиньоса с передачи Пабло Солари в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1).

«Шикарный гол Маркиньоса, шикарные действия Солари. Он обошёл соперника по дальнему радиусу, как в конькобежном спорте или в мотогонке. Правда, Рамирес, видимо, совсем не в форме, если позволил Солари так себя уделать. Сильянов в штрафной находился в правильном положении и держал своего игрока, но Маркиньос исполнил всё великолепно», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 55-й минуте матча «Спартак» — «Локомотив» Маркиньос на ближней штанге замкнул пяткой прострел Солари, установив текущий счёт 3:0.

Ответная игра на поле железнодорожников состоится 26 ноября.

Видео: Фавела, в которой жил игрок игрок «Спартака» Маркиньос