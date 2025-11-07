Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Как в конькобежном спорте». Олег Корнаухов оценил третий гол «Спартака» «Локомотиву»

«Как в конькобежном спорте». Олег Корнаухов оценил третий гол «Спартака» «Локомотиву»
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-защитник ЦСКА Олег Корнаухов прокомментировал гол полузащитника «Спартака» Маркиньоса с передачи Пабло Солари в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (3:1).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Шикарный гол Маркиньоса, шикарные действия Солари. Он обошёл соперника по дальнему радиусу, как в конькобежном спорте или в мотогонке. Правда, Рамирес, видимо, совсем не в форме, если позволил Солари так себя уделать. Сильянов в штрафной находился в правильном положении и держал своего игрока, но Маркиньос исполнил всё великолепно», — сказал Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

На 55-й минуте матча «Спартак» — «Локомотив» Маркиньос на ближней штанге замкнул пяткой прострел Солари, установив текущий счёт 3:0.

Ответная игра на поле железнодорожников состоится 26 ноября.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: Фавела, в которой жил игрок игрок «Спартака» Маркиньос

Материалы по теме
Лучший матч «Спартака» в сезоне! А Маркиньос и Батраков обменялись голами-шедеврами. Видео
Лучший матч «Спартака» в сезоне! А Маркиньос и Батраков обменялись голами-шедеврами. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android