«Немного жаль». Станкович – о результате матча «Спартака» с «Локомотивом» в Кубке России

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал победу команды в четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ с «Локомотивом» (3:1).

«Это командная победа. Немного жаль, потому что счёт мог быть крупнее. Да, был пенальти, который отразил наш голкипер, но и у нас были хорошие моменты для того, чтобы забивать и делать счет крупнее. Ребята провели хороший матч, они были решительными, сконцентрированными, показали, что у них есть качество», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Ответная встреча команд пройдёт в среду, 26 ноября, на «РЖД Арене». Победитель по сумме двух матчей выйдет в следующий этап Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26, а проигравший продолжит участие в турнире в рамках Пути регионов.