Главная Футбол Новости

Радимов: с «Локомотивом» «Спартак» в кои-то веки начал идти в прессинг с первых минут

Радимов: с «Локомотивом» «Спартак» в кои-то веки начал идти в прессинг с первых минут
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал домашнюю победу «Спартака» над «Локомотивом» (3:1) в первом матче четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Мне понравились высокие скорости «Спартака». В кои‑то веки они с первых минут начали идти в прессинг. Этот настрой повлиял на весь матч. Во время розыгрыша штрафных очень много футболистов «Спартака» раз за разом оказывалось в чужой штрафной, что говорит об их хорошей физической форме. Нападающие «Спартака» умеют классно обращаться с мячом. И в конце концов, спартачам отступать уже некуда», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 26 ноября на столичной «РЖД Арене».

В Мир РПЛ красно-белые с 22 очками в 14 матчах занимают шестое место, уступая лидирующему «Краснодару» 10 очков.

