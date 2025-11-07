Скидки
Радимов: «Спартак» и «Зенит» ничего не дали создать «Локомотиву», исключение — Батраков

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался о выездном поражении «Локомотива» от «Спартака» (1:3) в первом матче четвертьфинала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Что касается «Локомотива», то к его игре соперники уже приспособились, а без Воробьёва им не хватает вариативности. Воробьёв может играть разнообразно, а Комличенко всё‑таки более одноплановый игрок. «Зенит» и «Спартак» практически ничего не дали создать «Локо» в последних матчах. Единственное исключение — Батраков с его креативностью», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

6 ноября «Локомотив» со счётом 1:3 уступил «Спартаку» на «Лукойл Арене» в первой игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Единственный гол красно-зелёных забил 20-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков, также на его счету в этой встрече нереализованный пенальти. Ответная игра четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 26 ноября на столичной «РЖД Арене».

Ранее, 1 ноября, железнодорожники уступили на выезде петербургскому «Зениту» (0:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России

Видео: «Золотая» эра «Локомотива»

