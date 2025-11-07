Скидки
Никита Баженов: самый неудачный тайм «Локомотива» в сезоне, «Спартаку» браво

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил итоги домашнего дерби красно-белых с «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Хочется похвалить «Спартак». Мягко говоря, «Локомотив» провёл не самый удачный матч. Мне кажется, что первый тайм был самый неудачный для «Локомотива» в этом сезоне. «Спартаку» браво, но были моменты, когда «Локомотив» возвращался в игру», — сказал Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первого тайма «Спартак» выигрывал у «Локомотива» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Ливая Гарсии на четвёртой минуте. При этом железнодорожники до перерыва получили три жёлтые карточки и нанесли лишь один удар в створ ворот перед самым свистком об окончании первой половины игры.

