Никита Баженов: самый неудачный тайм «Локомотива» в сезоне, «Спартаку» браво

Экс-нападающий «Спартака» Никита Баженов оценил итоги домашнего дерби красно-белых с «Локомотивом» (3:1) в первом матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

«Хочется похвалить «Спартак». Мягко говоря, «Локомотив» провёл не самый удачный матч. Мне кажется, что первый тайм был самый неудачный для «Локомотива» в этом сезоне. «Спартаку» браво, но были моменты, когда «Локомотив» возвращался в игру», — сказал Баженов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После первого тайма «Спартак» выигрывал у «Локомотива» со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Ливая Гарсии на четвёртой минуте. При этом железнодорожники до перерыва получили три жёлтые карточки и нанесли лишь один удар в створ ворот перед самым свистком об окончании первой половины игры.

Видео: Болельщики «Спартака» атаковали Соболева после матча с «Зенитом»