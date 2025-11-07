Тренер «Ромы» – о матче с «Рейнджерс» в ЛЕ: побеждать в такой атмосфере не просто

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:0).

«Я бы сказал, что это была убедительная игра. Побеждать в такой атмосфере никогда не просто — команды вроде «Рейнджерс» всегда действуют очень жёстко и с большим настроем. Мы хорошо провели первый тайм, во втором в начале возникли некоторые сложности, но в таких матчах это бывает», — приводит слова Гасперини Football Italia.

На данный момент «Рома» находится на 20-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. «Рейнджерс», в свою очередь, находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.