Тренер «Ромы» – о матче с «Рейнджерс» в ЛЕ: побеждать в такой атмосфере не просто
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу команды в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы с «Рейнджерс» (2:0).
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Соуле – 13' 0:2 Пеллегрини – 36'
«Я бы сказал, что это была убедительная игра. Побеждать в такой атмосфере никогда не просто — команды вроде «Рейнджерс» всегда действуют очень жёстко и с большим настроем. Мы хорошо провели первый тайм, во втором в начале возникли некоторые сложности, но в таких матчах это бывает», — приводит слова Гасперини Football Italia.
На данный момент «Рома» находится на 20-м месте в турнирной таблице, записав в свой актив шесть очков. «Рейнджерс», в свою очередь, находится на последнем месте, не набрав ни одного очка.
