«Обычная мания величия». Григорян – о поведении тренера «Спартака» Станковича

«Обычная мания величия». Григорян – о поведении тренера «Спартака» Станковича
Известный российский специалист Александр Григорян оценил поведение главного тренера «Спартака» Деяна Станковича. В своём последнем матче «Спартак» обыграл «Локомотив» в четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ со счётом 3:1. Голы «Спартака» Станкович часто празднует, повернувшись лицом к камере.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Это обычная мания величия. В данном случае я не критикую, просто кто‑то может ее в себе скрывать, а кто‑то не может. А то, что любой классный футболист или тренер обладает этим качеством, — это 100%. Просто не каждый выпячивает его»», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После 14-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 22 очка.

Лучший матч «Спартака» в сезоне! А Маркиньос и Батраков обменялись голами-шедеврами. Видео
