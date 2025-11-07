Григорян: «Спартак» с «Локомотивом» показал, что может быть очень хорош. Даже великолепен

Российский тренер Александр Григорян оценил игру московского «Спартака» в домашнем дерби с «Локомотивом» (3:1) в рамках 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

«Спартак» показал, что в ряде матчей он может быть очень хорош. Можно сказать, даже великолепен. Это был один из таких матчей», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 26 ноября на столичной «РЖД Арене». Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал верхней сетки лей-офф, проигравший продолжит борьбу за трофей во втором этапе четвертьфинала нижней сетки (Пути регионов).

Видео: Фанаты «Спартака» кричат: «Зенит» — позор российского футбола»