Григорян: «Спартак» с «Локомотивом» показал, что может быть очень хорош. Даже великолепен

Российский тренер Александр Григорян оценил игру московского «Спартака» в домашнем дерби с «Локомотивом» (3:1) в рамках 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Спартак» показал, что в ряде матчей он может быть очень хорош. Можно сказать, даже великолепен. Это был один из таких матчей», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответная игра 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 26 ноября на столичной «РЖД Арене». Победитель двухматчевого противостояния выйдет в полуфинал верхней сетки лей-офф, проигравший продолжит борьбу за трофей во втором этапе четвертьфинала нижней сетки (Пути регионов).

