«Грустно и страшно». Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем ЛК
Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Пальма – 11' 0:2 Козубаль – 39' 1:2 Паласон – 59' 2:2 де Фрутос – 83' 3:2 Гарсия – 90+4'
Клуб в социальной сети X показал видео из раздевалки, в которой сотрудник клуба акцентировал внимание на большое количество лишних предметов, например картонных коробок с водой, полотенец, вешалок и т.д. Также сотрудник отметил слабое освещение в помещении, некачественные стулья и столы.
На видео сотрудник произносит фразу: «Грустно и немного страшно».
Фото: Кадр из соцсети «Леха»
Фото: Кадр из соцсети «Леха»
Фото: Кадр из соцсети «Леха»
Сам матч завершился победой «Райо Вальекано» со счётом 3:2.
«Райо Вальекано» находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги конференций, набрав семь очков. «Лех» занимает 24-е место, набрав три очка.
