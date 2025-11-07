Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Грустно и страшно». Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем ЛК

«Грустно и страшно». Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем ЛК
Комментарии

Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Пальма – 11'     0:2 Козубаль – 39'     1:2 Паласон – 59'     2:2 де Фрутос – 83'     3:2 Гарсия – 90+4'    

Клуб в социальной сети X показал видео из раздевалки, в которой сотрудник клуба акцентировал внимание на большое количество лишних предметов, например картонных коробок с водой, полотенец, вешалок и т.д. Также сотрудник отметил слабое освещение в помещении, некачественные стулья и столы.

На видео сотрудник произносит фразу: «Грустно и немного страшно».

Фото: Кадр из соцсети «Леха»

Фото: Кадр из соцсети «Леха»

Фото: Кадр из соцсети «Леха»

Сам матч завершился победой «Райо Вальекано» со счётом 3:2.

«Райо Вальекано» находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги конференций, набрав семь очков. «Лех» занимает 24-е место, набрав три очка.

Материалы по теме
Лига конференций — 2025/2026 по футболу: результаты на 6 ноября, календарь, таблица
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android