«Грустно и страшно». Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем ЛК

Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Клуб в социальной сети X показал видео из раздевалки, в которой сотрудник клуба акцентировал внимание на большое количество лишних предметов, например картонных коробок с водой, полотенец, вешалок и т.д. Также сотрудник отметил слабое освещение в помещении, некачественные стулья и столы.

На видео сотрудник произносит фразу: «Грустно и немного страшно».

Фото: Кадр из соцсети «Леха»

Сам матч завершился победой «Райо Вальекано» со счётом 3:2.

«Райо Вальекано» находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги конференций, набрав семь очков. «Лех» занимает 24-е место, набрав три очка.