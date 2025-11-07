Игрок «Спартака» рассказал о поведении Станковича на фоне слухов о его возможной отставке

Полузащитник «Спартака» Игорь Дмитриев рассказал, как ведёт себя главный тренер клуба Деян Станкович на фоне слухов о возможной отставке из клуба. В своём последнем матче «Спартак» обыграл «Локомотив» в первом четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ со счётом 3:1.

«Если честно, Деян Станкович ведёт себя также, как до этого на каждой тренировке. Никаких изменений не видел, поэтому мы тренируемся, работаем и хотим улучшать нашего положение, — сказал Дмитриев в эфире «Матч ТВ».

Станкович возглавляет «Спартак» с июля 2024 года. После 14-ти туров чемпионата России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 22 очка.