«Спартак» — после победы в матче с «Локомотивом»: встречаем пятницу с хорошим настроением

«Спартак» опубликовал пост после победы в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась со счётом 3:1.

«Этот вечер подарил всем красно-белым неповторимые эмоции. Встречаем пятницу с хорошим настроением», — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Ответная встреча команд пройдёт в среду, 26 ноября, на «РЖД Арене». Победитель по сумме двух матчей выйдет в следующий этап Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26, а проигравший продолжит участие в турнире в рамках Пути регионов.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.