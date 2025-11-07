Скидки
Главная Футбол Новости

«Спартак» — после победы в матче с «Локомотивом»: встречаем пятницу с хорошим настроением

«Спартак» опубликовал пост после победы в первом четвертьфинальном матче Кубка России с «Локомотивом». Встреча прошла в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и закончилась со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Этот вечер подарил всем красно-белым неповторимые эмоции. Встречаем пятницу с хорошим настроением», — написано в официальном телеграм-канале «Спартака».

Ответная встреча команд пройдёт в среду, 26 ноября, на «РЖД Арене». Победитель по сумме двух матчей выйдет в следующий этап Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26, а проигравший продолжит участие в турнире в рамках Пути регионов.

Действующим победителем Кубка России является ЦСКА.

