Галактионов — о незабитом пенальти Батракова в ворота «Спартака»: всё надо делать вовремя

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о нереализованном пенальти Алексея Батракова в первом четвертьфинальном матче Кубка России Пути РПЛ со «Спартаком» (1:3).

— Насколько незабитый пенальти может повлиять на Алексея Батракова? Будет ли он исполнять 11-метровые в будущем?

— Думаю, что на сегодняшний день ситуация не поменялась. Он у нас является штатным пенальтистом, который выполняет одиннадцатиметровые удары. Было огромное количество матчей, где он забивал, делал разницу и помогал команде. Одна осечка не может повлиять на дальнейший ход событий. Мы его все сейчас поддержали. Как я сказал на флэш: всё надо делать вовремя. И промахиваться тоже. Здесь есть момент, чтобы дальше прибавлять, и со спокойной головой дальше готовиться. От нас — только всесторонняя поддержка нашему молодому футболисту», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал четыре результативные передачи.

Ответная встреча команд пройдёт в среду, 26 ноября, на «РЖД Арене». Победитель по сумме двух матчей выйдет в следующий этап Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/26, а проигравший продолжит участие в турнире в рамках Пути регионов.