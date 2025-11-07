«Это отвратительно». В «Райо Вальекано» ответили «Леху», который высмеял раздевалку клуба

Президент «Райо Вальекано» Мартин Преса отреагировал на видео польского «Леха» (3:2), который высмеял раздевалку испанского клуба перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

«Это отвратительно, не передать словами. Роналду и Месси тут переодевались, и никто не жаловался. И ни один игрок из «Леха» не обладает их уровнем игры. Этот стадион соответствует всем параметрам УЕФА. Это не роскошная раздевалка, но она вполне приличная. Смеяться над другими — это печально. Такие вещи только накаляют обстановку, футбол создан для того, чтобы объединять, а не разъединять», — приводит слова Преса Marca.

«Райо Вальекано» находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги конференций, набрав семь очков. «Лех» занимает 24-е место, набрав три очка.