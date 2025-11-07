Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это отвратительно». В «Райо Вальекано» ответили «Леху», который высмеял раздевалку клуба

«Это отвратительно». В «Райо Вальекано» ответили «Леху», который высмеял раздевалку клуба
Комментарии

Президент «Райо Вальекано» Мартин Преса отреагировал на видео польского «Леха» (3:2), который высмеял раздевалку испанского клуба перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги конференций.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Пальма – 11'     0:2 Козубаль – 39'     1:2 Паласон – 59'     2:2 де Фрутос – 83'     3:2 Гарсия – 90+4'    

«Это отвратительно, не передать словами. Роналду и Месси тут переодевались, и никто не жаловался. И ни один игрок из «Леха» не обладает их уровнем игры. Этот стадион соответствует всем параметрам УЕФА. Это не роскошная раздевалка, но она вполне приличная. Смеяться над другими — это печально. Такие вещи только накаляют обстановку, футбол создан для того, чтобы объединять, а не разъединять», — приводит слова Преса Marca.

«Райо Вальекано» находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги конференций, набрав семь очков. «Лех» занимает 24-е место, набрав три очка.

Материалы по теме
Фото
«Грустно и страшно». Польский «Лех» высмеял раздевалку «Райо Вальекано» перед матчем ЛК
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android