«Это отвратительно». В «Райо Вальекано» ответили «Леху», который высмеял раздевалку клуба
Президент «Райо Вальекано» Мартин Преса отреагировал на видео польского «Леха» (3:2), который высмеял раздевалку испанского клуба перед матчем 3-го тура общего этапа Лиги конференций.
Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Лех П
Познань, Польша
0:1 Пальма – 11' 0:2 Козубаль – 39' 1:2 Паласон – 59' 2:2 де Фрутос – 83' 3:2 Гарсия – 90+4'
«Это отвратительно, не передать словами. Роналду и Месси тут переодевались, и никто не жаловался. И ни один игрок из «Леха» не обладает их уровнем игры. Этот стадион соответствует всем параметрам УЕФА. Это не роскошная раздевалка, но она вполне приличная. Смеяться над другими — это печально. Такие вещи только накаляют обстановку, футбол создан для того, чтобы объединять, а не разъединять», — приводит слова Преса Marca.
«Райо Вальекано» находится на шестом месте в турнирной таблице Лиги конференций, набрав семь очков. «Лех» занимает 24-е место, набрав три очка.
