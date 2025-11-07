Скидки
Радимов объяснил, почему считает Семака лучшим тренером РПЛ в октябре 2025 года

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник «Зенита» Владислав Радимов аргументировал свой выбор главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в качестве лучшего тренера Мир РПЛ в октябре в голосовании экспертов лиги.

«Команда не на первом месте, но победа над «Динамо» с запасом и при этом уверенная игра. Исправляет ситуацию, которая сложилась в начале сезона, и провёл месяц очень уверенно», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.

В трёх октябрьских матчах чемпионата России «Зенит» набрал семь очков, после выездной ничьей с тольяттинским «Акроном» (1:1) обыграв в гостях «Сочи» (3:0) и на своём поле московское «Динамо» (2:1). В турнирной таблице РПЛ петербуржцы занимают третье место, набрав 29 очков в 14 играх.

Лучшим тренером РПЛ в октябре был признан возглавляющий «Краснодар» Мурад Мусаев. Чёрно-зелёные набрали девять очков в трёх матчах месяца и лидируют в чемпионской гонке с 32 очками.

