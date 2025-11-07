Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Причины кроются внутри команды». Станкович – о нестабильных результатах «Спартака»

«Причины кроются внутри команды». Станкович – о нестабильных результатах «Спартака»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о нестабильных результатах команды в нынешнем сезоне. В своём последнем матче команда обыграла «Локомотив» (3:1) в четвертьфинале Кубка России Путин РПЛ со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4'     2:0 Фассон – 49'     3:0 Маркиньос – 55'     3:1 Батраков – 67'    

«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на десять очков.

Материалы по теме
Лучший матч «Спартака» в сезоне! А Маркиньос и Батраков обменялись голами-шедеврами. Видео
Лучший матч «Спартака» в сезоне! А Маркиньос и Батраков обменялись голами-шедеврами. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android