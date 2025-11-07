«Причины кроются внутри команды». Станкович – о нестабильных результатах «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о нестабильных результатах команды в нынешнем сезоне. В своём последнем матче команда обыграла «Локомотив» (3:1) в четвертьфинале Кубка России Путин РПЛ со счётом 3:1.
Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
3 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Гарсия – 4' 2:0 Фассон – 49' 3:0 Маркиньос – 55' 3:1 Батраков – 67'
«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».
В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на десять очков.
