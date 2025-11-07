«Причины кроются внутри команды». Станкович – о нестабильных результатах «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о нестабильных результатах команды в нынешнем сезоне. В своём последнем матче команда обыграла «Локомотив» (3:1) в четвертьфинале Кубка России Путин РПЛ со счётом 3:1.

«Спартак» не должен иметь таких взлетов и падений, но есть на то причины. Они кроются уже внутри команды. Даже больше в тех слухах, которые есть, в том числе обо мне конкретно. Потому что ребята их читают, работники клуба читают», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

В чемпионате России «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, записав в свой актив 22 очка. От лидирующего «Краснодара» команда отстаёт на десять очков.