Объявлены претенденты на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на звание лучшего футболиста года.

Претенденты на звание лучшего футболиста года по версии ФИФА:

Усман Дембеле («ПСЖ» и сборная Франции), Ашраф Хакими («ПСЖ» и сборная Марокко), Гарри Кейн («Бавария» и сборная Англии), Килиан Мбаппе («Реал Мадрид» и сборная Франции), Нуну Мендеш («ПСЖ» и сборная Португалии), Коул Палмер («Челси» и сборная Англии), Педри («Барселона» и сборная Испании), Рафинья («Барселона» и сборная Бразилии), Мохамед Салах («Ливерпуль» и сборная Египта), Витинья («ПСЖ» и сборная Португалии), Ламин Ямаль («Барселона» и сборная Испании).

Прошлогодним победителем в данной номинации стал Винисиус Жуниор («Реал Мадрид» и сборная Бразилии).