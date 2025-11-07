Объявлены претенденты на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на звание лучшего вратаря года.
Претенденты на звание лучшего вратаря года по версии ФИФА:
Алисон Бекер («Ливерпуль» и сборная Бразилии), Тибо Куртуа («Реал Мадрид» и сборная Бельгии), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ» / «Манчестер Сити» и сборная Италии), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины), Мануэль Нойер («Бавария» и сборная Германии), Давид Райя («Арсенал» и сборная Испании), Ян Зоммер («Интер»), Войцех Щенсны («Барселона»).
Прошлогодним победителем в данной номинации стал Эмилиано Мартинес («Астон Вилла» и сборная Аргентины).