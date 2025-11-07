Объявлены претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на звание лучшего тренера года.
Претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА:
Хавьер Агирре (сборная Мексики), Микель Артета («Арсенал», Англия), Луис Энрике («ПСЖ», Франция), Ханс-Дитер Флик («Барселона», Испания), Энцо Мареска («Челси», Англия), Роберто Мартинес (сборная Португалии) и Арне Слот («Ливерпуль», Англия).
Предыдущие победители в данной номинации: Карло Анчелотти (в 2024 году), Хосеп Гвардиола (2023), Лионель Скалони (2022), Томас Тухель (2021), Юрген Клопп (2019 и 2020), Дидье Дешам (2018), Зинедин Зидан (2017), Клаудио Раньери (2016).