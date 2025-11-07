Андрей Талалаев: вратарь «Балтики» Бориско — лучший игрок текущего чемпионата

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев рассказал, кого считает лучшим игроком сезона-2025/2026 Мир РПЛ.

«На мой взгляд, Бориско — лучший игрок текущего чемпионата. И с этим очень сложно поспорить, потому что его процент отражённых ударов достиг рекордных значений. Чем дольше он будет держать такие показатели, тем проще нам будет побеждать», — сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско в текущем сезоне провёл в воротах своей команды все 14 матчей чемпионата России, пропустив в них шесть голов. Девять игр вратарь отыграл «на ноль».

Шесть пропущенных мячей «Балтики» в 14 матчах — лучший показатель в РПЛ, на втором месте находится лидирующий в чемпионской гонке «Краснодар» (восемь пропущенных голов).

