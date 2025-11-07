«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Алыкулова

Полузащитник Гулжигит Алыкулов покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и 24-летний полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов достигли договорённости о расторжении контракта по соглашению сторон.

Алыкулов выступал за чёрно-белых с января 2025 года. В его активе 20 матчей за чёрно-белых, в которых атакующий полузащитник отметился одним забитым мячом.

Гулжигит, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 14 очков за 17 матчей.