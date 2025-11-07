Скидки
Главная Футбол Новости

«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Алыкулова

«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Алыкулова


Полузащитник Гулжигит Алыкулов покинул московское «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо Москва» и 24-летний полузащитник сборной Кыргызстана Гулжигит Алыкулов достигли договорённости о расторжении контракта по соглашению сторон.

Алыкулов выступал за чёрно-белых с января 2025 года. В его активе 20 матчей за чёрно-белых, в которых атакующий полузащитник отметился одним забитым мячом.

Гулжигит, благодарим за игру и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» занимает 17-е место в турнирной таблице Лиги Pari. Команда набрала 14 очков за 17 матчей.

