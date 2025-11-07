Объявлены судейские назначения на матчи 18-го тура Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 18-го тура Лиги Pari. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Родина» — «Нефтехимик»: Андрей Прокопов (Ярославль) – Евгений Синянский (Ярославль), Вячеслав Охрименко (Майкоп), резервный судья – Дмитрий Крайнов (Тверь), инспектор – Виктор Клепиков (Екатеринбург), делегат – Александр Коротченко (Салават).

«Арсенал» — «Чайка»: Антон Сидорин (Москва) – Андрей Пелых (Санкт-Петербург), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья — Алексей Лапатухин (Москва), инспектор — Юрий Князев (Курск), делегат — Сергей Гуторенко (Московская область).

«КАМАЗ» — «Волга»: Антон Анопа (Благовещенск) – Алексей Линкин (Воронеж), Алексей Чаплыгин (Москва), резервный судья – Павел Лысенко (Йошкар-Ола), инспектор – Роман Лихачёв (Екатеринбург), делегат – Иван Новиков (Москва).

«Ротор» — «Шинник»: Никита Новиков (Петрозаводск) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Михаил Шпильфогель (Ленинградская область), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Тихон Калугин (Москва), делегат – Николай Левин (Саранск).

«Енисей» — «Черноморец»: Данил Каширин (Уфа) – Александр Приходько (Москва), Фёдор Валявин (Саратов), резервный судья – Роман Труханович (Барнаул), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва).

«Торпедо» — «Сокол»: Евгений Галимов (Екатеринбург) – Степан Щербаков (Омск), Илья Довольнов (Тюмень), резервный судья – Юрий Матвеев (Москва), инспектор – Сергей Хральцов (Москва), делегат – Владимир Крысин (Хабаровск).

«СКА-Хабаровск» — «Урал»: Игорь Капленков (Москва) – Артём Перов (Москва), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Макар Янчук (Владивосток), инспектор – Михаил Ходырев (Москва), делегат – Максим Шаров (Санкт-Петербург).

«Челябинск» — «Уфа»: Герман Коваленко (Казань) – Денис Мирошник (Ставрополь), Никита Матиеску (Псков), резервный судья – Александр Маюн (Челябинск), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Светлана Яшкина (Москва).

«Факел» — «Спартак» Кострома: Станислав Матвеев (Троицк) – Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Руслан Шекемов (Нальчик), резервный судья – Павел Шишкин (Тамбов), инспектор – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), делегат – Антон Воронцов (Москва).