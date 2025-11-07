Видеообзор ничьей между «Утрехтом» и «Порту» в матче ЛЕ
В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 голландский «Утрехт» удержал ничью в матче с португальским «Порту» (1:1). Игра проходила на стадионе «Галгенвард» (Утрехт).
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Порту
Порту, Португалия
1:0 Родригес – 48' 1:1 Сайнс – 66'
Удаления: Баркас – 66' / нет
В составе хозяев забитым мячом отметился испанский полузащитник Мигель Родригес, у гостей отличился форвард Борха Сайнс (Испания).
В следующем туре подопечные Рона Янса проведут матч в гостях с «Бетисом», а команда Франческо Фариоли встретится дома с «Ниццей». Обе встречи пройдут 27 ноября.
Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
