Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наджма — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор ничьей между «Утрехтом» и «Порту» в матче ЛЕ

Видеообзор ничьей между «Утрехтом» и «Порту» в матче ЛЕ
Комментарии

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 голландский «Утрехт» удержал ничью в матче с португальским «Порту» (1:1). Игра проходила на стадионе «Галгенвард» (Утрехт).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Порту
Порту, Португалия
1:0 Родригес – 48'     1:1 Сайнс – 66'    
Удаления: Баркас – 66' / нет

В составе хозяев забитым мячом отметился испанский полузащитник Мигель Родригес, у гостей отличился форвард Борха Сайнс (Испания).

В следующем туре подопечные Рона Янса проведут матч в гостях с «Бетисом», а команда Франческо Фариоли встретится дома с «Ниццей». Обе встречи пройдут 27 ноября.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android