Видеообзор ничьей между «Утрехтом» и «Порту» в матче ЛЕ

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 голландский «Утрехт» удержал ничью в матче с португальским «Порту» (1:1). Игра проходила на стадионе «Галгенвард» (Утрехт).

В составе хозяев забитым мячом отметился испанский полузащитник Мигель Родригес, у гостей отличился форвард Борха Сайнс (Испания).

В следующем туре подопечные Рона Янса проведут матч в гостях с «Бетисом», а команда Франческо Фариоли встретится дома с «Ниццей». Обе встречи пройдут 27 ноября.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.