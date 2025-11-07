Расписание матчей 10-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 7 ноября, матчем «Вердер» — «Вольфсбург» стартует 10-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 10-го тура Бундеслиги (время — московское)
7 ноября, пятница:
22:30. «Вердер» — «Вольфсбург».
8 ноября, суббота:
17:30. «Унион» — «Бавария»;
17:30. «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»;
17:30. «Гамбург» — «Боруссия» Дортмунд;
17:30. «Байер» — «Хайденхайм»;
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Кёльн».
9 ноября, воскресенье:
17:30. «Фрайбург» — «Санкт-Паули»;
19:30. «Штутгарт» — «Аугсбург»;
21:30. «Айнтрахт» — «Майнц».
Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 27 очков за девять матчей.