Аль-Наджма — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
20:30 Мск
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Расписание матчей 10-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 7 ноября, матчем «Вердер» — «Вольфсбург» стартует 10-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 10-го тура Бундеслиги (время — московское)

7 ноября, пятница:

22:30. «Вердер» — «Вольфсбург».

8 ноября, суббота:

17:30. «Унион» — «Бавария»;
17:30. «Хоффенхайм» — «РБ Лейпциг»;
17:30. «Гамбург» — «Боруссия» Дортмунд;
17:30. «Байер» — «Хайденхайм»;
20:30. «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Кёльн».

9 ноября, воскресенье:

17:30. «Фрайбург» — «Санкт-Паули»;
19:30. «Штутгарт» — «Аугсбург»;
21:30. «Айнтрахт» — «Майнц».

Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Бавария», набрав 27 очков за девять матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
