Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей 11-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 7 ноября, матчем «Пиза» — «Кремонезе» стартует 11-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 11-го тура Серии А (время московское)

7 ноября, пятница:

22:45. «Пиза» — «Кремонезе».

8 ноября, суббота:

17:00. «Лечче» — «Верона»;

17:00. «Комо» — «Кальяри»;

20:00. «Ювентус» — «Торино»;

22:45. «Парма» — «Милан».

9 ноября, воскресенье:

14:30. «Аталанта» — «Сассуоло»;

17:00. «Болонья» — «Наполи»;

17:00. «Дженоа» — «Фиорентина»;

20:00. «Рома» — «Удинезе»;

22:45. «Интер» — «Лацио».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Наполи», набрав 22 очка за 10 матчей.