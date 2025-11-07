Скидки
Аль-Наджма — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
ЦСКА — лидер 14-го тура РПЛ по метрике xG. Армейцы обыграли «Пари НН» 2:0
Московский ЦСКА стал лидером Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, армейцы набрали 2,17 xG в матче с «Пари НН» (2:0), в то время как нижегородцы — 1,1.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40'     2:0 Кисляк – 82'    

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает «Краснодар», набравший 32 очка по результатам 14 проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).

На последнем месте в турнирной таблице располагается «Пари НН». У нижегородцев 7 очков. 15-е место занимает «Сочи» (8). Действующий чемпион России — «Краснодар».

