ЦСКА — лидер 14-го тура РПЛ по метрике xG. Армейцы обыграли «Пари НН» 2:0
Поделиться
Московский ЦСКА стал лидером Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, армейцы набрали 2,17 xG в матче с «Пари НН» (2:0), в то время как нижегородцы — 1,1.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
31 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Обляков – 40' 2:0 Кисляк – 82'
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает «Краснодар», набравший 32 очка по результатам 14 проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).
На последнем месте в турнирной таблице располагается «Пари НН». У нижегородцев 7 очков. 15-е место занимает «Сочи» (8). Действующий чемпион России — «Краснодар».
Материалы по теме
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:31
-
09:29
-
09:27
-
09:15
-
09:14
-
09:11
-
09:01
-
08:32
-
07:29
-
07:12
-
06:42
-
04:55
-
04:45
-
04:10
-
04:01
-
03:41
-
03:22
-
02:58
-
02:49
-
02:23
-
02:18
-
02:14
-
02:08
-
01:56
-
01:44
-
01:26