ЦСКА — лидер 14-го тура РПЛ по метрике xG. Армейцы обыграли «Пари НН» 2:0

Московский ЦСКА стал лидером Мир Российской Премьер-Лиги по метрике xG (ожидаемые голы), сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, армейцы набрали 2,17 xG в матче с «Пари НН» (2:0), в то время как нижегородцы — 1,1.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает «Краснодар», набравший 32 очка по результатам 14 проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).

На последнем месте в турнирной таблице располагается «Пари НН». У нижегородцев 7 очков. 15-е место занимает «Сочи» (8). Действующий чемпион России — «Краснодар».