Выездная победа «Фрайбурга» над «Ниццей» — в видеообзоре матча ЛЕ
В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 немецкий «Фрайбург» обыграл французскую «Ниццу» (3:1). Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция).
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Оморуйи – 25' 1:1 Манзамби – 29' 1:2 Грифо – 39' 1:3 Шерхант – 42'
В составе хозяев забитым мячом отметился Кевин Оморуйи.
У победителей голы на свой счёт записали Йохан Манзамби, Винченцо Грифо (с пенальти) и Дерри Шерхант.
Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После 4-го тура «Фрайбург» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Ницца» не заработала очков и располагается на 35-й строчке.
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
