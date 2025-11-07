Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наджма — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Выездная победа «Фрайбурга» над «Ниццей» — в видеообзоре матча ЛЕ

Выездная победа «Фрайбурга» над «Ниццей» — в видеообзоре матча ЛЕ
Комментарии

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 немецкий «Фрайбург» обыграл французскую «Ниццу» (3:1). Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Ницца
Ницца, Франция
Окончен
1 : 3
Фрайбург
Фрайбург, Германия
1:0 Оморуйи – 25'     1:1 Манзамби – 29'     1:2 Грифо – 39'     1:3 Шерхант – 42'    

В составе хозяев забитым мячом отметился Кевин Оморуйи.

У победителей голы на свой счёт записали Йохан Манзамби, Винченцо Грифо (с пенальти) и Дерри Шерхант.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 4-го тура «Фрайбург» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Ницца» не заработала очков и располагается на 35-й строчке.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android