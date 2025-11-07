Выездная победа «Фрайбурга» над «Ниццей» — в видеообзоре матча ЛЕ

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 немецкий «Фрайбург» обыграл французскую «Ниццу» (3:1). Игра проходила на стадионе «Альянц Ривьера» (Ницца, Франция).

В составе хозяев забитым мячом отметился Кевин Оморуйи.

У победителей голы на свой счёт записали Йохан Манзамби, Винченцо Грифо (с пенальти) и Дерри Шерхант.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 4-го тура «Фрайбург» занимает второе место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов, набрав 10 очков. «Ницца» не заработала очков и располагается на 35-й строчке.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.