Главная Футбол Новости

Расписание матчей 15-го тура чемпионата России по футболу сезона—2025/2026

Расписание матчей 15-го тура чемпионата России — 2025/2026 по футболу
Аудио-версия:
Комментарии

Завтра, 8 ноября, стартует 15-й тур Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает своим читателям ознакомиться с полным расписанием матчей 14-го тура чемпионата России по футболу.

Расписание матчей 15-го тура РПЛ (время — московское)

8 ноября (суббота)

  • 14:00. «Динамо» – «Акрон»
  • 16:30. «Динамо» (Махачкала) – ЦСКА
  • 16:30. «Пари НН» – «Рубин»
  • 19:00. «Сочи» – «Ростов»

9 ноября (воскресенье)

  • 13:00. «Крылья Советов» – «Зенит»
  • 15:15. «Локомотив» – «Оренбург»
  • 17:30. «Ахмат» – «Спартак»
  • 19:45. «Балтика» – «Краснодар»

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 32 очка. На второй строчке располагается ПФК ЦСКА, в активе которого 30 очков. Замыкает тройку лидеров «Зенит» (29 очков). Последнее, 16-е место занимает «Пари НН» (7), на 15-й строчке находится «Сочи» (8).

Что было в прошлом туре?
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Эксклюзив
«Психозы «Краснодара» уже не производят впечатления на арбитров». Судейство 14-го тура РПЛ
Комментарии
