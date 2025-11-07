«Любой перелёт — это плохо». Бубнов — о двух матчах подряд ЦСКА в Махачкале

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о том, что игроки ЦСКА остались в Махачкале после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с местным «Динамо» (0:1). В субботу, 8 ноября, команды встретятся в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 16:30 мск.

«Любой перелёт — это плохо, какой бы он ни был там. Я любил, если на выезде сыграл, назад возвратиться, а если на выезде сыграл и тем более с той же командой играть, то, конечно, лучше оставаться здесь в городе и спокойно готовиться, и восстановишься, и всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».