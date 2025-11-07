«Любой перелёт — это плохо». Бубнов — о двух матчах подряд ЦСКА в Махачкале
Бывший футболист Александр Бубнов высказался о том, что игроки ЦСКА остались в Махачкале после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с местным «Динамо» (0:1). В субботу, 8 ноября, команды встретятся в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Начало игры — в 16:30 мск.
Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
ЦСКА
Москва
«Любой перелёт — это плохо, какой бы он ни был там. Я любил, если на выезде сыграл, назад возвратиться, а если на выезде сыграл и тем более с той же командой играть, то, конечно, лучше оставаться здесь в городе и спокойно готовиться, и восстановишься, и всё», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
