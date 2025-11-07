Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победа «Штутгарта» над «Фейеноордом» — в видеообзоре матча ЛЕ

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 немецкий «Штутгарт» обыграл голландский «Фейеноорд» (2:0). Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия).

В составе победителей забитыми мячами отметились Билал Эль-Ханнус и Дениз Ундав.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 4-го тура «Штутгарт» занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав шесть очков. «Фейеноорд» с тремя очками располагается на 29-й строчке.

В следующем туре немецкая команда 27 ноября сыграет в гостях с «Гоу Эхед Иглс», а клуб из Роттердама в тот же день примет на своём поле шотландский «Селтик».

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.