Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наджма — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Победа «Штутгарта» над «Фейеноордом» — в видеообзоре матча ЛЕ

Победа «Штутгарта» над «Фейеноордом» — в видеообзоре матча ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 немецкий «Штутгарт» обыграл голландский «Фейеноорд» (2:0). Игра проходила на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Штутгарт
Штутгарт, Германия
Окончен
2 : 0
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
1:0 Эль-Ханнус – 84'     2:0 Ундав – 90+1'    

В составе победителей забитыми мячами отметились Билал Эль-Ханнус и Дениз Ундав.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После 4-го тура «Штутгарт» занимает 20-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав шесть очков. «Фейеноорд» с тремя очками располагается на 29-й строчке.

В следующем туре немецкая команда 27 ноября сыграет в гостях с «Гоу Эхед Иглс», а клуб из Роттердама в тот же день примет на своём поле шотландский «Селтик».

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

Материалы по теме
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Топ-события пятницы: Малкин против Овечкина, футбол, теннис и Формула-1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android