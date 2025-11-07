Видеообзор ничьей между «Болоньей» и «Бранном» в матче ЛЕ
В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 итальянская «Болонья» не смогла обыграть норвежский «Бранн» (0:0). Игра проходила на стадионе «Ренато Далль'Ара» (Болонья, Италия).
Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Болонья
Болонья, Италия
Окончен
0 : 0
Бранн
Берген, Норвегия
Удаления: Ликояннис – 23' / нет
Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После 4-го тура «Болонья» занимает 24-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы, набрав пять очков. «Бранн» с семью очками располагается на 11-й строчке.
В следующем туре итальянская команда 27 ноября сыграет дома с австрийским «Ред Булл Зальцбург», а клуб из Норвегии в тот же день отправится в гости к греческому ПАОКу.
Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
