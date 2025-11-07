Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зацепить ничейку процентов 10». Бубнов — о шансах «Крыльев» в матче с «Зенитом»

«Зацепить ничейку процентов 10». Бубнов — о шансах «Крыльев» в матче с «Зенитом»
Магомед Адиев
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча состоится 9 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если «Крылья» не забьют, точно проиграют, и минимум в два мяча могут проиграть. Если они забьют, то у них появятся шансы, весь вопрос, когда они забьют. Если вначале забьют, для «Зенита» это… «Зенит» только ещё больше разозлится, и всё. Им уже более сильные команды забивали, а они потом выигрывали. Я тоже не представляю, как они будут забивать. Поэтому по большому счёту у них зацепить ничейку — я не представляю, что они могут выиграть, — процентов 10, если не меньше», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Зенит» продлевает Вендела каждый год. Теперь клуб страхуется сразу по двум поводам
«Зенит» продлевает Вендела каждый год. Теперь клуб страхуется сразу по двум поводам
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android