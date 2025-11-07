«Зацепить ничейку процентов 10». Бубнов — о шансах «Крыльев» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 15-го тура Мир Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Зенит». Встреча состоится 9 ноября.

«Если «Крылья» не забьют, точно проиграют, и минимум в два мяча могут проиграть. Если они забьют, то у них появятся шансы, весь вопрос, когда они забьют. Если вначале забьют, для «Зенита» это… «Зенит» только ещё больше разозлится, и всё. Им уже более сильные команды забивали, а они потом выигрывали. Я тоже не представляю, как они будут забивать. Поэтому по большому счёту у них зацепить ничейку — я не представляю, что они могут выиграть, — процентов 10, если не меньше», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».