Главная Футбол Новости

Разгром с шестью голами — в видеообзоре матча Лиги конференций «Динамо» Киев — «Зриньски»

Разгром с шестью голами — в видеообзоре матча Лиги конференций «Динамо» Киев — «Зриньски»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались украинское «Динамо» и «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Команды играли на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Разгромную победу со счётом 6:0 праздновали киевляне.

Лига конференций . Общий этап. 3-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Динамо К
Киев, Украина
Окончен
6 : 0
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
1:0 Попов – 21'     2:0 Герреро – 56'     3:0 Кабаев – 59'     4:0 Буяльский – 67'     5:0 Ярмоленко – 78'     6:0 Блэнуцэ – 83'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 21-й минуте украинский защитник Денис Попов открыл счёт в матче. На 56-й минуте форвард из Панамы Эдуардо Герреро удвоил преимущество хозяев поля. На 59-й минуте нападающий Владислав Кабаев довёл счёт до крупного. На 67-й минуте полузащитник Виталий Буяльский забил четвёртый мяч бело-голубых. На 78-й минуте отличился форвард Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте забил румынский нападающий Владислав Блэнуцэ.

Киевское «Динамо» заработало первые три очка в текущем розыгрыше турнира. «Зриньски» остался с тремя очками в трёх стартовых турах.

Комментарии
Новости. Футбол
