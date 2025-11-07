Разгром с шестью голами — в видеообзоре матча Лиги конференций «Динамо» Киев — «Зриньски»

Накануне состоялся матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА, в котором встречались украинское «Динамо» и «Зриньски» из Боснии и Герцеговины. Команды играли на стадионе «Арена Люблин» в Люблине (Польша). Разгромную победу со счётом 6:0 праздновали киевляне.
Видеообзор матча:
Права на трансляции матчей Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
На 21-й минуте украинский защитник Денис Попов открыл счёт в матче. На 56-й минуте форвард из Панамы Эдуардо Герреро удвоил преимущество хозяев поля. На 59-й минуте нападающий Владислав Кабаев довёл счёт до крупного. На 67-й минуте полузащитник Виталий Буяльский забил четвёртый мяч бело-голубых. На 78-й минуте отличился форвард Андрей Ярмоленко. На 83-й минуте забил румынский нападающий Владислав Блэнуцэ.
Киевское «Динамо» заработало первые три очка в текущем розыгрыше турнира. «Зриньски» остался с тремя очками в трёх стартовых турах.
