Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
22:45 Мск
Расписание матчей 12-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 7 ноября, матчем «Париж» — «Ренн» стартует 12-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 12-го тура Лиги 1 (время московское)

7 ноября, пятница:

22:45. «Париж» — «Ренн».

8 ноября, суббота:

19:00. «Марсель» — «Брест»;
21:00. «Гавр» — «Нант»;
23:05. «Монако» — «Ланс».

9 ноября, воскресенье:

17:00. «Лорьян» — «Тулуза»;
19:15. «Метц» — «Ницца»;
19:15. «Страсбург» — «Лилль»;
19:15. «Анже» — «Осер»;
22:45. «Лион» — «ПСЖ».

Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «ПСЖ». Команда набрала 24 очка за 11 матчей.

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
