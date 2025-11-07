Видеообзор выездной победы «Ромы» над «Рейнджерс» в Лиге Европы

В ночь с 6 на 7 ноября мск на поле стадиона «Айброкс» в Глазго (Великобритания, Шотландия) завершился матч 4-го тура общего группового этапа Лиги Европы между местным «Рейнджерс» и итальянской «Ромой». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Римляне с шестью очками в четырёх матчах занимают в турнирной таблице общего группового этапа ЛЕ из 36 клубов 18-е место. Шотландская команда не набрала ни одного очка и с худшей разницей мячей 1:8 находится на последнем, 36-м месте.