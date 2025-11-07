Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор выездной победы «Ромы» над «Рейнджерс» в Лиге Европы

Видеообзор выездной победы «Ромы» над «Рейнджерс» в Лиге Европы
Комментарии

В ночь с 6 на 7 ноября мск на поле стадиона «Айброкс» в Глазго (Великобритания, Шотландия) завершился матч 4-го тура общего группового этапа Лиги Европы между местным «Рейнджерс» и итальянской «Ромой». Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Окончен
0 : 2
Рома
Рим, Италия
0:1 Соуле – 13'     0:2 Пеллегрини – 36'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Римляне с шестью очками в четырёх матчах занимают в турнирной таблице общего группового этапа ЛЕ из 36 клубов 18-е место. Шотландская команда не набрала ни одного очка и с худшей разницей мячей 1:8 находится на последнем, 36-м месте.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Рейнджерс» потерпел четвёртое поражение подряд в ЛЕ после проигрыша «Роме» дома
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android