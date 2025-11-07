Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Наджма — Аль-Хиляль. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Лещук назвал ключевой момент в победном матче с «Зенитом»

Вратарь «Динамо» Лещук назвал ключевой момент в победном матче с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась 5 ноября на стадионе «Газпром Арена». Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда. Ответная игра пройдёт 27 ноября в Москве.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
05 ноября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Сергеев – 53'     1:1 Педро – 76'     1:2 Бабаев – 84'     1:3 Тюкавин – 90+3'    

— Можно ли считать ключевым моментом встречи ваше спасение при выходе один на один Максима Глушенкова?
— Да. Предугадал, что ли, что Максим решит перебрасывать мяч, остался в высокой стойке, мяч попал в грудь. Но хороший момент был. Стало понятно, что пойдёт разрезающая передача, я оказался к этому готов. Но ещё хочу отметить, что и наши защитники не остановились, и Максу пробить было непросто, потому что у него оказалось мало времени, — приводит слова Лещука «Матч ТВ».

Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.

Материалы по теме
Константин Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом» в Кубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android