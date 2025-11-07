Вратарь «Динамо» Лещук назвал ключевой момент в победном матче с «Зенитом»

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась 5 ноября на стадионе «Газпром Арена». Победу со счётом 3:1 одержала гостевая команда. Ответная игра пройдёт 27 ноября в Москве.
— Можно ли считать ключевым моментом встречи ваше спасение при выходе один на один Максима Глушенкова?
— Да. Предугадал, что ли, что Максим решит перебрасывать мяч, остался в высокой стойке, мяч попал в грудь. Но хороший момент был. Стало понятно, что пойдёт разрезающая передача, я оказался к этому готов. Но ещё хочу отметить, что и наши защитники не остановились, и Максу пробить было непросто, потому что у него оказалось мало времени, — приводит слова Лещука «Матч ТВ».
Действующий победитель Кубка России — ЦСКА.
