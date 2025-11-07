Победа «Бетиса» над «Лионом» с голом Антони — в видеообзоре матча ЛЕ

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 испанский «Бетис» обыграл французский «Лион» (2:0). Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания).

У победителей голы на свой счёт записали марокканский нападающий Эз Абде и бразильский вингер Антони.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победа позволила «Бетису» довести число набранных очков во втором по значимости еврокубковом турнире до восьми. «Лион» впервые потерял очки в розыгрыше ЛЕ-2025/2026 и остался с девятью очками после четырёх встреч.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.