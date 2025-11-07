Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Победа «Бетиса» над «Лионом» с голом Антони — в видеообзоре матча ЛЕ

Победа «Бетиса» над «Лионом» с голом Антони — в видеообзоре матча ЛЕ
Комментарии

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 испанский «Бетис» обыграл французский «Лион» (2:0). Игра проходила на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье (Испания).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Окончен
2 : 0
Лион
Лион, Франция
1:0 Абде – 30'     2:0 Антони – 35'    

У победителей голы на свой счёт записали марокканский нападающий Эз Абде и бразильский вингер Антони.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Победа позволила «Бетису» довести число набранных очков во втором по значимости еврокубковом турнире до восьми. «Лион» впервые потерял очки в розыгрыше ЛЕ-2025/2026 и остался с девятью очками после четырёх встреч.

Финал текущего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.

