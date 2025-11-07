Бубнов ответил, кто должен играть в основном составе «Зенита» — Мостовой или Жерсон

Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос, кого предпочтительнее выпустить в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» на матч 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» — Андрея Мостового или Жерсона. Встреча состоится 9 ноября.

— Вот сейчас на матч с «Крыльями» вы бы кого выбрали — Мостового или Жерсона?

— Я уже давно говорил, что Мостовой должен играть.

— А то, что Жерсон стоит 25 млн?

— Ну, это проблема не Семака, это проблема руководства и самого Жерсона. Он его, кстати, и не ставил, но сейчас очки терять ни в коем случае нельзя. И если ты Жерсона хочешь, как говорится, всё равно наигрывать, то тогда, на мой взгляд, лучше его во втором тайме выпускать, когда результат, или в Кубке, да, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».