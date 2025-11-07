Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, кто должен играть в основном составе «Зенита» — Мостовой или Жерсон

Бубнов ответил, кто должен играть в основном составе «Зенита» — Мостовой или Жерсон
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов ответил на вопрос, кого предпочтительнее выпустить в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» на матч 15-го тура чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов» — Андрея Мостового или Жерсона. Встреча состоится 9 ноября.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Вот сейчас на матч с «Крыльями» вы бы кого выбрали — Мостового или Жерсона?
— Я уже давно говорил, что Мостовой должен играть.

— А то, что Жерсон стоит 25 млн?
— Ну, это проблема не Семака, это проблема руководства и самого Жерсона. Он его, кстати, и не ставил, но сейчас очки терять ни в коем случае нельзя. И если ты Жерсона хочешь, как говорится, всё равно наигрывать, то тогда, на мой взгляд, лучше его во втором тайме выпускать, когда результат, или в Кубке, да, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
«Карпин просто «зарезал» «Зенит»!» Решения Семака вызвали недоумение у Геннадия Орлова
Эксклюзив
«Карпин просто «зарезал» «Зенит»!» Решения Семака вызвали недоумение у Геннадия Орлова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android