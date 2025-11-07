«Штурм» и «Ноттингем Форест» завершили матч Лиги Европы упорной ничьей — видеообзор

В ночь с 6 на 7 ноября мск на поле стадиона «Меркур Арена» в Граце (Австрия) завершился матч 4-го тура общего группового этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и английским «Ноттингем Форест». Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Штурм» с четырьмя очками в четырёх матчах занимает в турнирной таблице общего группового этапа ЛЕ из 36 клубов 25-е место — на одну строчку ниже границы зоны плей-офф. Британцы набрали пять очков и находятся на 23-м месте.