Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Штурм» и «Ноттингем Форест» завершили матч Лиги Европы упорной ничьей — видеообзор

Комментарии

В ночь с 6 на 7 ноября мск на поле стадиона «Меркур Арена» в Граце (Австрия) завершился матч 4-го тура общего группового этапа Лиги Европы между австрийским «Штурмом» и английским «Ноттингем Форест». Встреча закончилась вничью со счётом 0:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Штурм
Грац, Австрия
Окончен
0 : 0
Ноттингем Форест
Ноттингем, Англия

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Штурм» с четырьмя очками в четырёх матчах занимает в турнирной таблице общего группового этапа ЛЕ из 36 клубов 25-е место — на одну строчку ниже границы зоны плей-офф. Британцы набрали пять очков и находятся на 23-м месте.

