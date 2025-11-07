Победа ПАОКа над «Янг Бойз» с ассистом Оздоева — в видеообзоре матча ЛЕ

В матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2025/2026 греческий ПАОК обыграл швейцарский «Янг Бойз» (4:0). Игра проходила на стадионе «Тумба» (Салоники).

В составе победителей забитыми мячами отметились Алессандро Бьянко, Георгиос Якумакис, Яннис Константелиас и Абдул-Рахман Баба. На счету российского полузащитника Магомеда Оздоева голевая передача.

Нападающий Фёдор Чалов (Россия) появился на поле на 79-й минуте и результативными действиями не отметился.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В следующем туре подопечные Рэзвана Луческу проведут матч с «Бранном», а команда Джорджо Контини встретится с «Астон Виллой». Обе встречи пройдут 27 ноября.