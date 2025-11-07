Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Митрофанов: матч Перу и Чили в России — знак доверия и уважения к нашей стране

Митрофанов: матч Перу и Чили в России — знак доверия и уважения к нашей стране
Аудио-версия:
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался в преддверии товарищеских матчей сборной России с Перу и Чили. С перуанцами россияне сыграют 12 ноября, с чилийцами — 15 ноября. Оба матча пройдут в России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Впервые за долгое время две иностранные сборные сыграют на территории России. Насколько это шажок вперёд?
— С одной стороны, этот матч вызван определёнными ограничениями и правилами проведения международных матчей. Коллеги могли провести второй матч с кем-то только на территории УЕФА или на территории близлежащей конфедерации, но не далее, чем пятичасовой перелёт. Найти такую команду, тем более каждому по отдельности, им достаточно сложно. Раз они здесь откажутся, достаточно просто сыграть товарищеский матч между собой.

Согласен с вашей оценкой, что недостаточно внимания уделяют этому матчу. На самом деле это международный матч двух национальных сборных, который проходит на территории России. Понятно, что нашим болельщикам он не так интересен, как любой подобный матч во время официального соревнования. Но на самом деле это определённый знак доверия и уважения, который оказывают представители этих футбольных ассоциаций к нашей стране», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

