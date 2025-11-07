Скидки
22:45 Мск
«Девять очков после четырёх матчей — это фантастика». Эмери — о Лиге Европы

«Девять очков после четырёх матчей — это фантастика». Эмери — о Лиге Европы
Аудио-версия:
Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы с израильским «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
2 : 0
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
1:0 Матсен – 45+1'     2:0 Мален – 59'    

«Я очень рад, потому что у нас в турнирной таблице на три очка больше. После того как мы проиграли «Гоу Эхед Иглс» в последнем матче, который мы провели в Европе, мы были немного расстроены и понимали, с какими трудностями столкнёмся в этом турнире.

Здесь, на «Вилла Парк» с нашими болельщиками, было важно чувствовать себя сильными и стараться доминировать в матче в целом, как в обороне, так и в нападении, пытаться остановить их, стараться не упускать много моментов.

Мы пропустили больше, чем планировали, потому что в каждом матче этого турнира мы можем увидеть сюрпризы и увидеть, как другие команды борются в турнирной таблице, как они хотят быть главными действующими лицами. Мы должны понимать, что это очень сложно. То, что мы набрали девять очков после четырёх матчей, — это фантастика, но мы будем готовиться к следующим играм, сосредоточившись и уважая соперника, уважая соревнование, как мы это сделали с «Маккаби», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

