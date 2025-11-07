«Девять очков после четырёх матчей — это фантастика». Эмери — о Лиге Европы

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал победу в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы с израильским «Маккаби» Тель-Авив (2:0).

«Я очень рад, потому что у нас в турнирной таблице на три очка больше. После того как мы проиграли «Гоу Эхед Иглс» в последнем матче, который мы провели в Европе, мы были немного расстроены и понимали, с какими трудностями столкнёмся в этом турнире.

Здесь, на «Вилла Парк» с нашими болельщиками, было важно чувствовать себя сильными и стараться доминировать в матче в целом, как в обороне, так и в нападении, пытаться остановить их, стараться не упускать много моментов.

Мы пропустили больше, чем планировали, потому что в каждом матче этого турнира мы можем увидеть сюрпризы и увидеть, как другие команды борются в турнирной таблице, как они хотят быть главными действующими лицами. Мы должны понимать, что это очень сложно. То, что мы набрали девять очков после четырёх матчей, — это фантастика, но мы будем готовиться к следующим играм, сосредоточившись и уважая соперника, уважая соревнование, как мы это сделали с «Маккаби», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».