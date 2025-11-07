Видеообзор первой победы «Црвены Звезды» в Лиге Европы в матче с «Лиллем»

В ночь с 6 на 7 ноября мск на поле стадиона «Райко Митич» в столице Сербии Белграде завершился матч 4-го тура общего группового этапа Лиги Европы между местной «Црвеной Звездой» и французским «Лиллем». Встреча закончилась победой сербского клуба со счётом 1:0.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Белградцы одержали первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы и с четырьмя очками в четырёх матчах занимают в турнирной таблице общего группового этапа ЛЕ из 36 клубов 26-е место. «Лилль» с шестью очками находится на 19-м месте.