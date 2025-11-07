Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор первой победы «Црвены Звезды» в Лиге Европы в матче с «Лиллем»

Видеообзор первой победы «Црвены Звезды» в Лиге Европы в матче с «Лиллем»
Комментарии

В ночь с 6 на 7 ноября мск на поле стадиона «Райко Митич» в столице Сербии Белграде завершился матч 4-го тура общего группового этапа Лиги Европы между местной «Црвеной Звездой» и французским «Лиллем». Встреча закончилась победой сербского клуба со счётом 1:0.

Лига Европы . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2025, четверг. 20:45 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
1 : 0
Лилль
Лилль, Франция
1:0 Арнаутович – 85'    

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор этой игры.

Права на трансляции матчей Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Белградцы одержали первую победу в текущем розыгрыше Лиги Европы и с четырьмя очками в четырёх матчах занимают в турнирной таблице общего группового этапа ЛЕ из 36 клубов 26-е место. «Лилль» с шестью очками находится на 19-м месте.

Календарь Лиги Европы
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
Гол Арнаутовича в концовке позволил «Црвене Звезде» победить «Лилль» в матче ЛЕ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android