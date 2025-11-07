У «Спартака» менее 1 xG в проигранном матче с «Краснодаром»

Московский «Спартак» набрал менее одного xG (ожидаемые голы) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, красно-белые наиграли на 0,67 xG, в то время как краснодарцы — на 2,06.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает «Краснодар», набравший 32 очка по результатам 14 проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).

На последнем месте в турнирной таблице располагается «Пари НН». У нижегородцев 7 очков. 15-е место занимает «Сочи» (8). Действующий чемпион России — «Краснодар».