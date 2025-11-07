У «Спартака» менее 1 xG в проигранном матче с «Краснодаром»
Поделиться
Московский «Спартак» набрал менее одного xG (ожидаемые голы) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, красно-белые наиграли на 0,67 xG, в то время как краснодарцы — на 2,06.
Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18' 2:0 Кордоба – 59' 2:1 Гарсия – 90'
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает «Краснодар», набравший 32 очка по результатам 14 проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).
На последнем месте в турнирной таблице располагается «Пари НН». У нижегородцев 7 очков. 15-е место занимает «Сочи» (8). Действующий чемпион России — «Краснодар».
Комментарии
- 7 ноября 2025
-
11:27
-
11:20
-
11:20
-
11:12
-
11:05
-
10:57
-
10:50
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:30
-
10:30
-
10:20
-
10:19
-
10:15
-
10:09
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:53
-
09:52
-
09:50
-
09:50
-
09:47
-
09:40
-
09:31
-
09:29
-
09:27
-
09:15
-
09:14
-
09:11
-
09:01
-
08:32
-
07:29
-
07:12