Главная Футбол Новости

У «Спартака» менее 1 xG в проигранном матче с «Краснодаром»

Комментарии

Московский «Спартак» набрал менее одного xG (ожидаемые голы) в матче 14-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:2). Об этом сообщает официальный телеграм-канал РПЛ. По данным источника, красно-белые наиграли на 0,67 xG, в то время как краснодарцы — на 2,06.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу занимает «Краснодар», набравший 32 очка по результатам 14 проведённых встреч. Второе место занимает ЦСКА (30), тройку лидеров замыкает «Зенит» (29).

На последнем месте в турнирной таблице располагается «Пари НН». У нижегородцев 7 очков. 15-е место занимает «Сочи» (8). Действующий чемпион России — «Краснодар».

