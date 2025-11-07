Скидки
Париж — Стад Ренн. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Наркотик» приняли черчесовский, сейчас нужно снова». Бубнов — об «Ахмате»

«Наркотик» приняли черчесовский, сейчас нужно снова». Бубнов — об «Ахмате»
Комментарии

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации в грозненском «Ахмате». Команда не смогла выиграть в четырёх последних матчах чемпионата России.

«Они были в кризисе, потом у них был всплеск, и сейчас опять они именно попадают в кризис. То есть они по большому счёту из него не выходили, а только приход Черчесова… Как говорят, тренер пришёл, на эмоциях, «наркотик» приняли черчесовский, а он сработал, и всё, и сейчас нужно снова этот «наркотик». А вот подействует? Сейчас, я думаю, со «Спартаком» не пройдёт, как Лечи Садулаев сказал. Он [Черчесов] пришёл и сказал: «Мы «Зенит» обыграем». Сейчас он придёт: «Спартак обыграем». Уже вы так просто не обыграете, нужны аргументы», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

