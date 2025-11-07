Скидки
Президент РПЛ Алаев рассказал, что был удивлён решением арбитра Мешкова завершить карьеру

Аудио-версия:
Президент Мир РПЛ Александр Алаев признался, что был удивлён решением арбитра Виталия Мешкова завершить судейскую карьеру. Ранее в СМИ появлялась информация, что рефери решил уйти после проваленной проверки на полиграфе.

— Окончание карьеры Виталия Мешкова и информация, что он не прошёл полиграф после матча ЦСКА — «Спартак», связаны между собой?
— Слухи я не комментирую. Факт то, что элитный судья прекращает карьеру по ходу сезона… Даже не в перерыве! Меня удивила эта новость. Я знаю Виталия давно. Мы работали в президиуме федерации Московской области. Я хорошо его знаю как функционера, судью и как инструктора сейчас. Решение для меня неожиданное. Слухи никакие комментировать не буду. Он сам на всё ответит.

Мы высоко его ценим не только как судью. Если он принял решение прекратить карьеру, хочется пожелать, чтобы он себя реализовал как функционер или инструктор. Смотря кем он себя видит, — сказал Алаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

