«Нужно что-то менять». Маркао высказался о ситуации в «Спартаке»

Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Маркао высказался о ситуации в московской команде. Сейчас красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, а в СМИ активно фигурируют слухи о возможной отставке Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Спартак» занимает слишком низкое для себя место, и нужно что-то менять. На самом деле не всегда главным виновником является тренер, но правда в том, что для руководства проще уволить главного тренера, чем возиться с командой и искать какие-то другие причины», — приводит слова Маркао интернет-портал «Евро-Футбол.Ру».

